Famiglie e sconti, nuovi abbonamenti agevolati e multicorse economici per studenti

La commissione regionale ha già detto di sì, ora spetta il via libera del consiglio regionale e i fondi - da trovare - da parte della Giunta regionale da inserire nel piano trasporti. Anche le famiglie degli studenti delle superiori potrebbero avere degli abbonamenti agevolati per bus, treni e mobilità cittadina (urbano ed extraurbano). Non solo la formula annuale ma anche quella per il mensile e trimestrale. C'è anche un'altra agevolazioni per gli studenti delle superiori l'abbattimento dei costi anche per la scheda multicorse al costo di quella agevolata per gli anziani over 65. La proposta è quella di introdurre un sistema basato sull’Isee familiare come già avviene per l’accesso ad altri servizi.

“Alla luce del mutato contesto socio-economico - ha scritto la presidente Carla Casciari - devono essere individuate misure che rendano meno gravoso per le famiglie il diritto all’istruzione dei figli”. Si vuole realizzare un modello in grado di garantire una vera uguaglianza ed una pari opportunità a tutti gli studenti, in particolare per quei nuclei familiari che si trovano in condizioni economiche disagiate”.