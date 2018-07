La storica boutique Buonumori in Corso Vannucci si rifà il look e riapre: nuovi prodotti e novità

Un cambio di look e tante novità per la storica boutique di Nando Buonimori, lungo il centralissimo Corso Vannucci. Il negozio, punto di riferimento per tanti perugini (e non solo) riaprirà sabato 7 luglio con una inaugurazione in programma alle 18.

Nando Placidi, a 70 anni, ha deciso di dare un segnale forte, anzi fortissimo, di cambiamento. E così, dopo alcune settimane di lavori, sabato la boutique Buonumori riapre la sua storica sede di corso Vannucci, con un'impostazione quasi rivoluzionaria tra moda, design e arte contemporanea

Rimodellando i locali, rimodulando spazi e colori, Nando ha dato vita a un negozio che di fatto è nuovo anche nei contenuti e nei nuovi ambienti: ai prodotti storici si affiancano alcuni corner declinati fra ricerca e attenzione per il bello.

Poi, a partire dal 7 luglio saranno, allestite due mostre personali di altissimo livello. La mostra “Piatti” dell'amica e attrice Lucia Bosé e la mostra “Portrait” di Giuliano Giuman, uno degli artisti umbri più amati e apprezzati in Italia. Entrambi saranno presenti all'evento inaugurale