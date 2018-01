La buona notizia. L'Umbria strega la Scandinavia: è la meta da vivere e visitare nel 2018

La rivista di viaggi e turismo finlandese Mondo - in vista dell’imminente fiera turistica Matka a Helsinki il 18-21 gennaio – ha selezionato la Regione Umbria come “Best Dream Destination” per l’anno 2018. “Best Dream Destination” è una delle 15 classifiche dell’annuale premiazione “Best in Travel” della rivista. La rivista mensile Mondo (www.mondo.fi), molto diffusa nel Paese scandinavo con circa 100.000 lettori, pubblicherà nell’arco dell’anno articoli redazionali su tutte le destinazioni premiate: un’eccellente vetrina per promuovere l’Umbria sul mercato finlandese. La sede ENIT di Stoccolma sarà presente con uno stand istituzionale alla fiera Matka 2018 e – insieme agli altri enti nazionali delle destinazioni selezionate da Mondo – ritirerà il premio assegnato all’Umbria nel corso di una cerimonia che si terrà in fiera venerdì 19 gennaio.

Se lo dice il Washington Post: "L'Umbria non è la Toscana dei Poveri: è la via al paradiso"

