Brunello Cucinelli vola, guadagni record anche nel 2018: superati i 550 milioni di euro di ricavi

E' di nuovo record per Brunello Cucinelli. I ricavi netti del Re Mida del cachemire umbro nel 2018 toccano quota 553 milioni di euro. Ovvero: un più 8,1% a cambi correnti (+10,7% a cambi costanti) rispetto ai 511,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017. Un nuovo record. E Cucinelli esulta: “Un altro anno si è chiuso in modo “splendido”, sia in termini di numeri sia sotto il profilo dell’immagine generale del brand a livello mondiale. Seguitiamo a sostenere, ad avere fiducia ed investire nella nostra amata Italia, percependo il grande valore che questa rappresenta a livello mondiale per la sua creatività, qualità, manualità".

L'imprenditore-filosofo prosegue: "Vorremmo iniziare l’anno ringraziando dal profondo del cuore tutti coloro che ci hanno permesso di conseguire questi risultati; clienti, collaboratori, istituzioni, investitori e giornalisti, ricordandoci sempre di essere dei grandi sostenitori dell’umanità tutta”.

E ancora: “Dietro a queste convinzioni e al più che buono sell out dell’inverno passato ed alla concreta quantità di ordini in casa della Primavera Estate 2019, immaginiamo un altro anno a venire con una crescita garbata in linea con il 2018”.

Le vendite sul mercato italiano registrano "un aumento del +4,2%, con ricavi che raggiungono gli 88,3 milioni di euro rispetto a 84,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017, e un’incidenza del 16,0% sul totale". Per il mercato Europeo "crescita del +8,5%, con vendite pari a 163,7 milioni di Euro rispetto ai 150,9 milioni di Euro dello scorso anno, con un peso del 29,6%". Sul fronte Nordamericano "incremento “high single digit” a cambi costanti, e ricavi che crescono a 187,2 milioni di Euro rispetto ai 180,2 milioni di Euro del 2017, riportando un aumento a cambi correnti del +3,9% e un’incidenza del 33,9%". In Cina "importante crescita del +28,5%, con vendite che salgono a 54,8 milioni di Euro rispetto ai 42,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017, e un’incidenza ancora limitata e pari al 9,9%". Nel resto del mondo "incremento del +10,7%, con vendite che raggiungono i 59 milioni di Euro rispetto ai 53,3 milioni di Euro dello scorso anno, con un’incidenza del 10,7%".