Brunello Cucinelli non conosce crisi: più di 500 milioni di euro di ricavi in un solo anno

Brunello Cucinelli non conosce crisi e sfonda quota mezzo miliardo di euro di ricavi in un anno. Il Consiglio di Amministrazione di Brunello Cucinelli S.p.A. ha esaminato e approvato il bilancio consolidato e il progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2017.



I numeri del successo - I ricavi netti al 31 dicembre 2017 sono pari a 503,6 milioni di Euro, in crescita del 10,4% rispetto ai 456,0 milioni di Euro dello scorso anno (10,9% la crescita a cambi costanti); i ricavi delle vendite e delle prestazioni, inclusi gli altri ricavi operativi, raggiungono i 505,7 milioni di Euro, in crescita del +10,6% rispetto ai 457,0 milioni di Euro del 31 dicembre dello scorso anno.

Il Re del cachemire umbro mette a segno una significativa crescita dei ricavi in tutte le aree geografiche: Italia +11,2%, Europa +10,6%, Nord America +6,6%, Greater China +36,2%, Resto del Mondo +5,2%. Numeri da capogiro.

“Il 2017 - sottolinea Cucinelli - si è chiuso ancora una volta con dei risultati “particolarmente belli”, con un percorso di crescita costante, moderato ma solido anno dopo anno, perseguito con equilibrio nel mondo fisico e nel web. Quella crescita che ci ha portato a superare i 500 milioni di euro di ricavi, risultato di cui non possiamo che essere molto, “molto soddisfatti”. E ancora: "Il buon andamento delle vendite di Primavera, l’ottima campagna vendite Autunno Inverno 2018 praticamente conclusa ed il giudizio veramente speciale dato dalla stampa specializzata nazionale e internazionale, ci fanno immaginare un altro anno molto positivo, con una crescita a doppia cifra sia del fatturato che dei profitti. I bei progetti di sviluppo e la grande “opera di protezione” del brand in rete sono i pilastri del quotidiano lavoro, quel lavoro che ci affascina e con entusiasmo ci consente di andare continuamente alla ricerca della buona vita”.