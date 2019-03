Ricavi record per Brunello Cucinelli e l'azienda vola nei mercati esteri

Brunello Cucinelli ancora al top con un bilancio da record. Il consiglio d'amministrazione ha approva il bilancio consolidato 2018 e il progetto di bilancio d’esercizio 2018, con ricavi netti a 553,0 milioni di euro, +8,1% a cambi correnti (+10,7% a cambi costanti) rispetto ai 511,7 milioni di euro al 31 dicembre 2017.

Spicca l'aumento significativo delle vendite nei Mercati Internazionali, pari al +8,8%, e nel Mercato Italiano, in crescita del +4,2%:Europa +8,5%, Nord America +3,9% (incremento “high single digit” a cambi costanti), Greater China +28,6%, Resto del Mondo +10,6%.

Crescita in tutti i canali distributivi: retail +6,3%, monomarca wholesale +19,4%, multimarca wholesale +9,1%;

Nel settore investimenti pari a 45 milioni di euro, si registra un ulteriore incremento rispetto ai 35,7 milioni di euro dello scorso anno, per mantenere “altissima” l’immagine del brand sia nel canale fisico che in quello digitale;

L'indebitamento finanziario netto è pari a 14,5 milioni di euro, in leggero miglioramento rispetto al 2017, grazie alla generazione di cassa e positiva gestione del capitale circolante netto;

Il consiglio d'amministrazione proporrà all’Assemblea - convocata per il 29 aprile 2019 - la distribuzione di un dividendo di 0,30 Euro per azione, pari a un payout ratio del 40,2%.

Brunello Cucinelli, presidente e amministratore delegato, ha commentato: "Il 2018 è stato un anno che abbiamo definito “splendido” sia in termini economici che di immagine. È stato l’anno in cui abbiamo aperto le porte di Solomeo, “Borgo dello Spirito”, a oltre 500 giornalisti provenienti da ogni dove che sono venuti a trovarci in una grande occasione di confronto, scambio, condivisione di valori. Per il 2019, visto l’andamento delle vendite molto buone nella prima parte dell’anno e gli ottimi risultati conseguiti nella raccolta ordini per l’Autunno Inverno, con tranquillità immaginiamo una bella crescita intorno all’8% del fatturato e una sana crescita dei profitti, seguitando sempre nel nostro progetto importante di investimenti. Questo anno rappresenta il primo del nuovo decennio 2019 - 2028 dove immaginiamo di raddoppiare il fatturato, cercando di lavorare con passione e dedizione in armonia con il Creato, sempre credendo nella nostra Italia e nell’altissima qualità e creatività della cultura manifatturiera che ci rende amati nel mondo".