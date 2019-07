La Cucinelli spa non conosce crisi: boom di vendite in Europa e Cina. "Già prenotazioni per il 2020"

Crescono le vendite in Italia e nel mondo dell'azienda simbolo dell'Umbria: la Brunello Cucinelli di Solomeo. Dal consiglio di amministrazione arrivano dati preliminari con molti segni più a riguardo del primo semestre 2019: ricavi netti a 291,4 milioni di euro (+8,1% rispetto al primo semestre 2018); crescita delle vendite sia nei Mercati Internazionali (+9,5%) che in Italia (+1,1%). Il balzo più importante stavolta si registra tra i ricchi della Cina (+1,5%), a seguiore la vecchia Europa (+9,6%), Nord America (+9%) resto del Mondo (+5,5%).

“Siamo pienamente soddisfatti - ha affermato Brunello Cucinelli - di quello che è stato l’andamento della nostra azienda in questo primo semestre dell’anno sia in termini di numeri che di immagine; ci piace sostenere il lavoro nel quale si realizza quel rapporto di armonia con il Creato. Particolarmente buone le vendite di questa passata Primavera Estate, con un inizio di stagione Autunno Inverno 2019 molto molto positivo. Tutto questo ci fa ben sperare per un altro anno di bella crescita".

Anche se il 2019 è ancora a metà del suo percorso, alla Cucinelli già si pensa al 2020 dopo la presentazione dell'ultima produzione: "Francamente non possiamo che esprimere soddisfazione anche per il tono decisamente positivo con il quale ha avuto inizio la raccolta ordini delle collezioni Uomo e Bambino per la stagione Primavera Estate 2020, presentate lo scorso mese".