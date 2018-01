Brunello Cucinelli tra i più ricchi del mondo, scalata alla classifica di Forbes: 1,5 miliardi di patrimonio

Brunello Cucinelli scala la classifica di Forbes. Il re del cachemire, con un patrimonio di 1,51 miliardi di dollari, guadagna terreno nella The World’s Billionaires, la graduatoria della rivista americana, e si piazza al 1586esimo posto nel mondo e 33esimo in Italia. L’anno scorso era al 1940esimo, sforando il miliardo.

Il 2017 è stato un altro anno dei record per Cucinelli. L’anno appena trascorso ha visto superare le vendite (sopra i 500milioni di euro) con un aumento in tutti i canali distributivi. Ricavi netti a 503,6 milioni di euro, cresciuti del 10,4% rispetto al 2016; ma l’aumento delle vendite ha visto un’impennata in tutti i canali distributivi: monomarca retail +19%, monomarca wholesale +1,5%, multimarca wholesale +6%. Un risultato importante anche quello ottenuto nel mercato italiano, con una crescita di ricavi che raggiungono 84,7 milioni di euro con un aumento dell’11,2% rispetto al 2016. Ma l’andamento positivo si registra in tutti i mercati Internazionali: Europa +10%, Nord America +6%, 'Greater China' +36%, resto del mondo +5%.

E non è finita qui. Perché l’imprenditore-filosofo fa parlare di sé anche per il suo mecenatismo, con la notizia della vendita di una quota del 6% delle azioni dell’ azienda per raccogliere