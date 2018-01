Marsciano, la buona notizia per le famiglie. Borse di studio a studenti per libri e trasporti: come fare domanda

La buona notizia per le famiglie. La Regione Umbria ha deliberato, per l’anno scolastico 2017/2018, la concessione di borse di studio a favore degli studenti umbri iscritti agli istituti statali e paritari della scuola secondaria di secondo grado, finalizzate all’acquisto di libri di testo, di soluzioni per la mobilità e il trasporto e per l’accesso ai beni e servizi di natura culturale. Le borse, di importo massimo di 200,00 euro, sono erogate dal Ministero dell’istruzione, università e ricerca (Miur) per il tramite di voucher, anche in forma virtuale, gestiti mediante la Carta dello studente denominata “Io Studio”.

Saranno ammessi al beneficio gli studenti appartenenti a famiglie con un Isee (Indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 10.632,94 euro. Le domande vanno presentate al Comune di residenza dell’alunno entro il 17 febbraio 2018 su un apposito modello (allegato A) reperibile, insieme al testo del bando, sul sito internet del Comune di Marsciano all’indirizzo https://trasparenza.comune.marsciano.pg.it/archivio11_bandi-di-gara_0_349059_0_1.html o direttamente presso l’Ufficio scuola in Municipio o le segreterie delle Scuole.

Alla scadenza i Comuni procederanno con la fase istruttoria sulle domande pervenute, comunicando successivamente alla Regione il numero delle richieste accolte sulla base della corrispondenza ai criteri stabiliti. Successivamente il Miur provvederà direttamente ad erogare le borse di studio.

Il Comune di Marsciano invita quindi i soggetti interessati a presentare quanto prima la domanda di ammissione al contributo e a contattare i seguenti recapiti per qualunque informazione o necessità relativa alla compilazione della domanda: Ufficio scuola del Comune di Marsciano – 0758747248/249/279 – istruzione@comune.marsciano.pg.it.