Classifica borghi più belli d'italia: le prime dieci località da vivere, c'è anche l'Umbria che incanta

C'è anche un po' di Umbria nella classifica dei migliori borghi d'italia stilata dal motore di ricerca Holidu, specializzato nella ricerca per case vacanza, che ha fatto la somma dei territori più fotografati e più “hashtaggati” su Instagram. Ancora una volta ad imporsi per qualità della vacanza, per bellezza e per l'ottimo cibo, è la cittadina di Spello che si trova al decimo della classifica grazie a quasi 100mila fan.

Questa la recensione: "Oltre ad essere considerato già tra i borghi più belli d’Italia, Spello offre un panorama stupendo, anche grazie alla sua posizione sopraelevata sul Monte Subasio, nell’Appennino Umbro-Marchigiano. Questo comune è conosciuto per le sue vie fiorate e per un evento imperdibile, che si svolge tra maggio e giugno, dedicato proprio ai fiori". La classifica completa dei borghi più belli: Otranto (Puglia), Cefalù (Sicilia), Vernazza (Liguria), Sperlonga (Lazio), Erice (Sicilia), Subiaco (Lazio), Locorotondo (Puglia), Carloforte (Sardegna), Castellabate (Campania).