Bonus mobili ed elettrodomestici 2018, la guida dell'Agenzia delle Entrate: come ottenerlo

Bonus mobili ed elettrodomestici: come accedere alle detrazioni. Di recente l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile una guida (in basso è possibile scaricarla in formato Pdf) che spiega nel dettaglio come ottenere il lo sconto del 50% per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+