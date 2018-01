Bonus mobili ed elettrodomestici 2018: come ottenerlo e come funziona

Il bonus arredi 2018, conosciuto anche come bonus mobili ed elettrodomestici 2018, è un'agevolazione fiscale usufruibile dall'1 gennaio al 31 dicembre dell'anno in corso, e consiste in una detrazione fiscale al 50% gli acquisti di mobili ed elettrodomestici a conclusione di lavori di ristrutturazione documentati.



Per togliere qualsiasi dubbio ai contribuenti, l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul suo sito una infografica in cui spiega in tre step come usufruire del bonus, quali spese sono ammesse e quali sono i documenti obbligatori da conservare per presentare la domanda di rimborso.

Questa detrazione fa parte degli incentivi contenuti nella legge di Bilancio 2018. La detrazione al 50% è valida fino ad una spesa massima di 10mila euro, recuperabili in 10 anni per le spese sostenute nell'acquisto di mobili o elettrodomestici.



Il bonus può essere richiesto soltanto se in precedenza sono stati eseguiti dei lavori di ristrutturazione. Tale agevolazione è valida per i lavori eseguiti dall'1 gennaio 2017.

I lavori di ristrutturazione ammessi: clicca su continua