Raccolta rifiuti: si paga subito l'84% del 2019 in tre rate e a dicembre il saldo

L’incertezza sul pagamento delle tariffe per lo smaltimento dei rifiuti (la tassa sull’immondizia per capirci) è finita, visto che il Comune di Perugia ha stabilito modalità di pagamento e scadenze: quattro rate con scadenza il 3 aprile, il 3 luglio, il 3 settembre e il 3 dicembre 2020.

Tre rate pari all’84% e saldo a fine anno

Le prime tre rate saranno emesse sulla base dei dati degli utenti e degli atti applicabili per l'anno precedente, cioè il 2019. Secondo queste indicazioni le prime tre rate saranno di importo pari all’84% di una medesima bolletta relativa all’anno 2019. Il saldo andrà pagato con l’ultima rata in forma di saldo calcolato sui dati aggiornati degli utenti. Dopo la decisione del Comune, quindi, le bollette sono partite e saranno recapitate in questi giorni.

Aggiornamento dati

Gli utenti che hanno necessità di aggiornare i propri dati, ai fini del calcolo della tariffa, può comunicarlo con una semplice e-mail attraverso i modelli reperibili nel sito Tari. Le stesse variazioni, nonché quelle intervenute nelle more dell’elaborazione e recapito della bolletta troveranno spazio nella quarta rata, la cui scadenza è stata fissata dal Comune al 3 dicembre. Le nuove tariffe, previste per l’anno prossimo, saranno approvate entro il 30 aprile 2020. Gesenu provvederà a recapitare separatamente l’ultima rata con scadenza 3 dicembre 2020.

Per la prima volta anche nella bolletta ordinaria, per maggiore trasparenza, i cittadini troveranno esposti i dati catastali dell’immobile che occupano. L’ufficio sta portando avanti, d’ufficio ed in base alle informazioni trasmesse dai cittadini, il popolamento della banca dati, che ad oggi supera il 60% delle utenze. Per completare questo percorso virtuoso si invitano coloro i quali non trovassero esposti nella bolletta i dati catastali, in quanto titolari di posizioni aperte da molto tempo o che magari hanno effettuato qualche mutamento catastale, a comunicarli. A tal fine senza particolari formalità basterà compilare lo spazio “riepilogo dati catastali” presente in bolletta ed inoltrarcelo per e-mail.

Studi professionali

Le recenti modifiche sulla classificazione delle utenze ha inserito gli studi professionali nella categoria "banche ed istituti di credito". Per gli studi professionali, pertanto, la bolletta in acconto, in considerazione che si basa sulle tariffe 2019, sarà recapitata secondo la precedente classificazione, l’ultima rata a conguaglio sarà spedita secondo la nuova categoria. Gesenu provvederà, laddove la definizione quale studio professionale risulti univoca, a volturare d’ufficio l’utenza nella nuova categoria. Gesenu invita, comunque, tutti gli interessati riconducibili alla categoria studi professionali a effettuare la dichiarazione di variazione Tari dell'utenza non domestica nel modello reperibile nella sezione del sito.

Bolletta cartacea o telematica

Gli utenti sono chiamati anche a scegliere le modalità di ricezione della bolletta. Per la ricezione in formato elettronico del documento di riscossione sarà pubblicato nel sito uno specifico modello da inoltrare per email per esercitare tale opzione.

Coronavirus

Gli uffici TARI sono aperti e rispettano gli orari consueti. Al momento sono state adottate le procedure e le raccomandazioni previste dalla Regione Umbria e Governo. Nel caso si volessero evitare situazioni di affollamento, ricordiamo che ogni pratica, salvo il ritiro di contenitori per la raccolta, può essere svolta attraverso i canali telematici, ai seguenti recapiti tia@gesenu.it o al numero 0750440899. L’afflusso allo sportello TARI sarà regolato, per evitare affollamento, attraverso un eliminacode posizionato all’esterno degli uffici.