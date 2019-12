Eccellenze umbre: Birra Perugia cresce ancora, inaugurato il nuovo birrificio

Il sogno Birra Perugia continua, anzi si rafforza. L’antico birrificio, nato nel 1875 e riportato alla luce da un gruppo di giovani nel 2013, dopo quasi 90 anni di oblio, ha trovato una nuova casa. Molto vicino a quello precedente, il nuovo stabilimento produttivo (via Bufaloro n.23, Torgiano) lancia l’azienda umbra verso il futuro, pur nel segno di un innegabile radicamento storico e territoriale.

Sabato 30 novembre 2019 si è tenuta la presentazione ufficiale della fabbrica, compresa la taproom e il beershop, la mattina davanti a stampa e istituzioni e il pomeriggio con una grande festa aperta al pubblico e caratterizzata da degustazioni di birre e streetfood.

Tecnologia all’avanguardia e sensibilità artigiana, piccoli numeri e grandi ambizioni. Birra Perugia resta un birrificio “minuscolo”, almeno se si guarda il mondo della birra nel suo complesso, che quest’anno confermerà i 1.500 ettolitri prodotti nel 2018. Ma se i numeri sono confidenziali, tanto che in alcuni casi bisogna aspettare per avere le birre desiderate, sul fronte della qualità siamo ai massimi livelli.

"Il nuovo birrificio ci permetterà di aumentare un po’ i volumi – affermano i soci e i collaboratori di Birra Perugia – ma il vero motivo di questo investimento è migliorare ancora le nostre birre, la sicurezza e il comfort di tutti quelli che ci lavorano, razionalizzare logistica e produzione, per dei risultati sempre migliori. Siamo ormai una specie di famiglia, davvero molto affiatata, e avevamo bisogno di una casa più confortevole". E ancora: "Siamo molto legati alla nostra terra e ci piace il rapporto diretto con i clienti, da vero local brewery” confermano i ragazzi del team che poi aggiungono: “Per questo abbiamo voluto fortemente il negozio per la vendita diretta al birrificio e la taproom per poter bere le birre che facciamo nel luogo in cui vengono prodotte. Filiera corta, freschezza, trasparenza. Nella birra, come in molti altri settori, questi sono valori imprescindibili".