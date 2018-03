Il volto della Birra Peroni è un giovane agricoltore umbro: Paolo Palmerini è di nuovo in tv

Un agricoltore umbro protagonista del piccolo schermo grazie a Birra Peroni. Paolo Palmerini da Deruta, agricoltore della filiera agricola Peroni, concede il bis. E come nei cameo dei grandi attori che nei film recitano se stessi, torna ad interpretare il suo ruolo nel nuovo spot della birra nata nel 1846.

Italiana per eccellenza, Birra Peroni ha scelto il “Cuore d’Italia” per ambientare parte del suo nuovo spot, on-air da oggi sui principali canali TV. "Il Centro Italia - spiegano da Birra Peroni - , del resto, è una regione centrale della filiera agricola sulla quale poggia la qualità Peroni. Una qualità che deriva anzitutto dai due ingredienti principali: il Malto 100% Italiano e la passione di tutte le persone della filiera che, proprio come Paolo, lavorano giorno dopo giorno per ottenere un prodotto unico. In particolare, con più di 300 agricoltori e 3.000 ettari di terreni a coltura, che rappresentano circa il 25% delle coltivazioni nostrane, l’Umbria è uno dei principali centri italiani di produzione dell’orzo distico da birra. Un’attività che dà vita ad un processo produttivo che vede i luoghi del Centro Italia assoluti protagonisti. Il raccolto, che si attesa su circa 10.000 tonnellate annue prodotte in Umbria e nelle regioni limitrofe, viene infatti stoccato e lavorato presso la malteria di Birra Peroni a Pomezia, alle porte di Roma, dove l’orzo diventa Malto 100% Italiano".