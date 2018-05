L'azienda perugina che batte la crisi: "54 milioni di euro di vendite in un anno"

Assemblea annuale dei soci per il Gruppo Grifo Agroalimentare che arriva a questo importante appuntamento con un bilancio positivo e la prospettiva di consolidamento delle proprie attività. Il consuntivo relativo all’anno 2017 è stato infatti approvato durante l’incontro si è svolto sabato 5 maggio nella sede della cooperativa umbra a Ponte San Giovanni di Perugia, a cui ha partecipato anche l’assessore alle politiche agricole e agroalimentari della Regione Umbria Fernanda Cecchini. Soddisfazione espressa dal presidente del Gruppo Grifo Agroalimentare Carlo Catanossi che ha illustrato i dati relativi al 2017 e raccontato, attraverso i numeri, l’ultimo anno di vita della cooperativa.



“Il 2017 è stata una buona annata – ha dichiarato il presidente Catanossi –, approviamo il bilancio con soddisfazione, condivisa anche dal corpo sociale. Un anno in cui abbiamo fatto delle operazioni importanti, abbiamo incrementato il fatturato di una misura rilevante, viste anche le condizioni esterne”. I ricavi delle vendite del 2017 si sono attestati infatti su 54.103.885 euro con un incremento dell’1,33 per cento rispetto all’esercizio precedente, mentre il prezzo medio annuo del latte bovino percepito dai soci è stato di 0,40113 euro al litro.



“Per l’attività che siamo riusciti a svolgere – ha aggiunto il presidente Catanossi – siamo tornati a un conguaglio di fine anno per cui distribuiremo ai soci oltre un milione di euro. Anche nel 2018 torneremo a fare un accantonamento di capitale perché ci rendiamo conto che ci aspettano ancora investimenti, attività e prospettive”. Guarda infatti avanti con fiducia il Gruppo Grifo Agroalimentare in un’ottica di rafforzamento della sua struttura e anche di riqualificazione degli impianti dal punto di vista tecnologico e ambientale.



“Vogliamo consolidarci – ha aggiunto il presidente Catanossi –, stiamo lavorando molto sulla espansione della rete commerciale con notevole soddisfazione. La prossima settimana saremo al Cibus a Parma, ci aspettiamo molto da questo appuntamento. Questo è anche l’anno in cui avvieremo alcuni lavori di ristrutturazione tecnologica nello stabilimento di Ponte San Giovanni e completeremo gli impianti di depurazione, soprattutto quello più importante dello stabilimento di Colfiorito. Quindi, andiamo verso un rispetto totale del territorio, dell’ambiente in cui siamo, ma anche una buona funzionalità rispetto a quella che attualmente abbiamo”.