Le aziende che assumono. La perugina Barton cerca nuovi agenti: ecco come candidarsi

Il Gruppo Barton, partner di Tim e B-On, da oltre trent'anni in attività nei settori della comunicazione e Utilities (energia elettrica e gas), ha deciso di allargare la sua già numerosa famiglia che comprende oltre 320 collaboratori. Parte da settembre e si estenderà a tutto questo ultimo periodo dell'anno la campagna di selezione (recruiting business) aperta a tutti finalizzata all'individuazione di nuovi agenti commerciali e account Energia e Telecomunicazioni.

“In Barton siamo impegnati da oltre 30 anni nel fornire soluzioni per i mercati Business e Retail nel settore utilities delle telecomunicazioni e dell’energia, con Brand di alto profilo quali Tim e B-ON Energia Pura. Sempre più ricerchiamo persone con capacità relazionali e con sana ambizione, ingredienti necessari per esprimersi al meglio nel mercato professionale" ha affermato Silvano Bartolini, di Barton Group, che ha voluto lanciare un appello, ai tempi della crisi, agli umbri per tornare a credere nel "lavoro" e nel proprio impegno.

"Sappiamo che il nostro paese vive un contesto economico difficile, ma non usiamolo come alibi, in quanto c'è sempre spazio per coloro che vogliono ritagliarsi soddisfazioni lavorative, perché è proprio in questi momenti che dobbiamo disarmare le paure e guardare al mondo del lavoro con fiducia. Infatti è proprio nei momenti di crisi che nascono nuove occasioni, soprattutto per chi crede nelle proprie capacità. In Barton Group facciamo del gioco di squadra la nostra principale filosofia, perché lavorare insieme significa lottare per vincere insieme e noi siamo orgogliosi di offrire un’opportunità lavorativa gratificante sia dal lato professionale sia dal lato economico".

INVIA QUI LA TUA CANDIDATURA

I nuovi collaboratori che avranno passato la selezione e il periodo di formazione, dovranno occuparsi di promuovere beni, servizi e soluzioni aziendali, acquisire nuovi Clienti nel territorio assegnato, coltivare la rete di relazioni con i propri utenti.

La Barton ha previsto oltre che provvigioni interessanti, anche benefit (possibilità di dotazione auto aziendale, possibilità di ulteriore incentivo economico in caso di appuntamenti presi in autonomia, supporti informativi) che scatteranno ad obiettivi raggiunti. Sul fronte dei requisiti richiesti dalla Barton: esperienza di vendita nel settore Telecomunicazioni o Energia e Utilities o similari, titolo di studio diploma o laurea, residenza nelle aree di interesse del gruppo, e infine essere automuniti.

Importante dunque è avere una ottima conoscenza del territorio e la capacità di acquisire nuovi clienti e di gestirli con regolarità. Il profilo stilato del buon candidato-agente è il seguente: "una persona dinamica, con doti comunicative e di adattabilità alle diverse realtà di mercato. Orientato al Cliente e al risultato che riesce ad affrontare e gestire eventuali fasi di stress lavorativo. E’ sicuro nell’interpretare i bisogni dei Clienti e gestire tutta la fase di vendita".