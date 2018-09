Nuovo servizio h24 a Perugia, inaugurato l'Euro bar: al taglio del nastro anche il mitico Leo Cenci

Nuovo servizio H24 a Perugia. Inaugurato l’Euro Bar in via Tuzi che va ad arricchire l’offerta del distributore IP. L’azienda Automigliorgas allarga così l’offerta anche al servizio di somministrazione alimenti, bevande e tabaccheria.

L’Euro Bar è stato inaugurato sabato 22 settembre nella rinnovata sede di Via Tuzi, in zona Settevalli, proprio all’interno del distributore IP 24H. L’evento aperto alla cittadinanza ha visto la presenza dell’intera famiglia Paoletti, titolare dell’azienda Automigliorgas e dei gestori Michele Pispola e Barbara Buratta.

“Siamo molto soddisfatti – ci ha tenuto a precisare Giosuè Paoletti – perché abbiamo raggiunto un altro importante obiettivo che ci eravamo prefissati. Si arricchisce il nostro servizio allargato alle 24 ore, non solo con la fornitura dei carburanti. Ringrazio i gestori Michele e Barbara, con i quali c’è una collaborazione da oltre trent’anni, per la loro disponibilità e per aver parificato il servizio bar a quello carburanti”.

Prima di dare spazio all’immancabile e ricco buffet, si è tenuta la benedizione del parroco Don Fabrizio. Poi il taglio del nastro, al quale ha preso parte anche il Presidente dell’associazione Avanti Tutta, Leonardo Cenci.

“Sono venuto con piacere per portare un augurio alla famiglia Paoletti che in questi anni ha dimostrato grande sensibilità e vicinanza nei confronti della mia associazione, contribuendo anche alla ristrutturazione della sala d’aspetto del reparto di oncologia dell’ospedale di Perugia, che sarà inaugurata in questi giorni. Aziende come queste sono un esempio per la nostra città e meritano di essere sostenute”.