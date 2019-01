Speciale EUmbria - Pioggia di fondi dall'Europa per rilanciare artigianato e micro-imprese: il bando

Articolo realizzato nell’ambito del Progetto FISE- Europe Direct Terni – Comune di Terni – Università di Perugia, con il cofinanziamento della Commissione Europea".

L’intento è quello di sostenere gli investimenti delle imprese artigiane ed in particolare i progetti che prevedono interventi di edilizia libera, acquisto di macchinari, hardware e software e creazione di siti web. Una via preferenziale sarà riconosciuta a quelle azioni volte a perseguire un miglioramento ambientale. Il bando ha una dotazione attuale di 250.000 euro e prevede incentivi alle microimprese, cioè aziende con meno di 10 dipendenti ed un fatturato annuo inferiore ai due

milioni di euro. Le domande di partecipazione al bando dovranno pervenire attraverso il portale SIAN (Sistema informativo agricolo nazionale) entro l’8 aprile 2019.

Il bando in questione è solo il primo degli strumenti di sviluppo che il GAL Alta Umbria metterà in campo a favore del settore privato nel corso del 2019 per cercare di dare una scossa positiva alla situazione stagnante in cui il territorio versa da anni. Le finalità del Gal Alta Umbria, sin dalla sua fondazione, sono state quelle di ottimizzare l’utilizzo delle risorse europee attraverso la realizzazione di iniziative di sviluppo integrate. Costituito nel maggio del 2002, gestisce territorialmente i fondi europei destinati allo sviluppo delle aree rurali.

Attraverso bandi e azioni a gestione diretta il Gal promuove processi di sviluppo territoriale innovativi ed integrati rivolti agli enti pubblici e alle reti di impresa. La Presidente del Gal Alta Umbria, Giuliana Falaschi, e tutto il Consiglio di Amministrazione, sono molto fiduciosi sulle potenzialità del bando, visto che i dati del manifatturiero sono allarmanti ed in alcune zone si registra un calo di imprese. Le finalità del Gal sono proprio quelle di sostenere le piccole realtà

produttive del territorio attraverso interventi di promozione e mediante incentivi volti allo sviluppo.