Bandire l'erbicida glifosato dai campi dell'Umbria, la battaglia dei 5 Stelle: "Niente fondi a chi lo usa"

Qualità, biologico e sostenibilità: questi i paradigmi di sviluppo a cui si presta sempre più attenzione a livello globale e su cui anche “l'Umbria delle eccellenze” dovrebbe puntare. Questo è un concetto dal quale non si può prescindere, secondo il consigliere regionale Thomas De Luca (Movimento Cinque Stelle), soprattutto quando parliamo dell'utilizzo del glifosato nelle aziende agricole.

In particolare De Luca ha annunciato la presentazione di un'interrogazione con cui ha chiesto all'esecutivo di Palazzo Donini di disincentivare l'uso di questo erbicida tramite operazioni quali: l'esclusione dai premi del Programma di sviluppo rurale per quelle aziende che ne facciano uso, la promozione di alternative agro-ecologiche, il controllo e monitoraggio dei parassiti e delle erbe. Scendendo più nel dettaglio stiamo parlando di un prodotto (il glifosato), che è stato non a caso bandito dalle produzioni di paesi quali l'Austria e che è anche un sorvegliato speciale in tutto il mondo. Restano alti i sospetti – mai ancora provati in via ufficiale – come quelli dell'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro che ha catalogato la sostanza come “probabilmente a rischio”.

C’è anche uno studio dell'Università del Texas che lo associa tra le potenziali cause di danni indiretti alle api, perché potrebbe inibire le loro difese nei confronti di microrganismi letali. Pertanto secondo il consigliere regionale De Luca, sarebbe opportuno seguire un percorso “green e sostenibile” anche in Umbria, così da non danneggiare l'immagine del made in Umbria e delle sue eccellenze produttive agroalimentari, anche dal punto di vista turistico