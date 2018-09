La Perugina lancia il suo ultimo speciale "Bacio": si chiama Ruby, è rosa, ed è già boom sui social

Il mitico Bacio Perugina, simbolo del cioccolato made in Umbria che è riuscito a travalicare i confini nazionali, si rinnova e cambia al look. Oltre al classico, al latte, al fondente e bianco, il cioccolatino più famoso d'Italia si veste di rosa per una speciale "limited edition" che sta andando già a ruba. Appena arrivato sui punti vendita, in pochissime ore il Bacio Rosa rischia di diventare fenomeno social.

Sono diversi infatti gli utenti che stanno postando sui loro profili le immagini del sensualissimo cioccolatino frutto di uno speciale processo produttivo studiato da Barry Callebaut, che esclude l’uso di coloranti e che regala un inaspettato gusto fruttato e un aroma delicato. Il cioccolato rosa, di “quarta generazione”, nasce dopo ottant’anni dall’invenzione del cioccolato bianco.

La rivoluzione del cioccolato di quarta generazione ha richiesto un decennio di studio per la lavorazione delle fave di cacao Ruby chiamate così proprio perché ricordano un prezioso rubino.. La storica ricetta dei Baci con il morbido ripieno di gianduia e una croccante nocciola al centro, torna quindi a stupire grazie al cioccolato di copertura rosa, dal gusto fruttato e dall' aroma delicato. La Limited Edition Baci Perugina fatta con fave di cacao Ruby è disponibile anche nella confezione Bijou da 150 grammi nel Tubo da 3 pezzi.