Baci Perugina, nuova edizione limitata per San Valentino: frasi d'amore firmate da Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti

Nuova edizione speciale dei Baci Perugina per San Valentino. Con una 'strana' coppia a firmare i messaggi d'amore. Lei, produttrice discografica, talent scout della musica italiana e senatrice di X Factor. Lui, cantautore livornese, ex concorrente del talent musicale di Sky e in gara al Festival di Sanremo 2019. Sono Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti – da un lato l’irriverenza, dall’altro il romanticismo – scelti da Baci Perugina per riscrivere le frasi d’amore dei cartigli, rendendole moderne e certamente inaspettate. L’incontro tra due personalità così diverse e quasi agli antipodi, infatti, ha dato vita a una raccolta di frasi che rivoluziona il romanticismo classico dei tradizionali cartigli, mescolando invece uno stile romantico contemporaneo, proprio della visione dell’amore per Nigiotti, ad uno stile irriverente e scanzonato che contraddistingue la verve di Mara Maionchi anche in amore.

Quest’anno la Limited Edition di Baci Perugina di San Valentino conterrà ben 31 frasi inedite scritte dalla strana coppia Maionchi-Nigiotti: 25 a quattro mani che evidenziano l’impronta morbida e romantica di Nigiotti: “A occhi chiusi saprei riconoscerti da un bacio”, e 6, frutto dell’ingegno vulcanico e sfrontato di Mara Maionchi, pezzi rari da scovare e collezionare. Quelle di Mara sono delle vere e proprie perle di tenero cinismo e assoluto divertimento come: “L’amore a volte è una sorpresa, spesso un pacco”.

Ma perché proprio Maionchi e Nigiotti? "Baci Perugina - spiega Nestlé - ha voluto fare un dono più grande agli innamorati mixando al romanticismo una buona dose di ironia e vivacità, raccontando, attraverso una web-series ideata e prodotta da Billboard Italia e sviluppata su quattro episodi e un teaser, la nascita dei 31 cartigli. La scena si apre con la Maionchi convocata dal “Signor Baci Perugina” per conferirle l’importante incarico di scrivere i cartigli dei Baci. Mara entusiasta inizia a scrivere ma si rende conto che la missione è impossibile: non riesce a terminare una frase senza metterci una parolaccia. È così che decide di farsi aiutare dal suo Mister Wolf di fiducia: il romantico Enrico Nigiotti".

Le confezioni della limited edition con le frasi di Mara Maionchi ed Enrico Nigiotti, sono in vendita in diversi formati: la Scatola Cuore da 171g (prezzo consigliato 10,99 euro) e il Tubino da 42,9g (prezzo consigliato 1,99 euro) da acquistare nei migliori supermercati e ipermercati. Nei bar e pasticcerie sarà invece possibile trovare le eleganti Scatole Cuore in Latta da 114g (prezzo consigliato 12,50 euro), e il Tubo da 100g (prezzo consigliato 5,50 euro). Acquistando una confezione di Baci Perugina si potrà inoltre partecipare al concorso “Fai sciogliere il suo cuore” per vincere un incontro esclusivo con Enrico Nigiotti e Mara Maionchi.