L'azienda umbra che batte la crisi e stupisce l'Europa: premiata a Bruxelles

London Stock Exchange Group, la holding che comprende la Borsa di Londra, la Borsa Italia ed altre società di servizi finanziari, ha incluso per il terzo anno consecutivo l’azienda Colfiorito tra le “1000 Aziende che Ispirano l’Europa”. Per essere incuse nella lista, aziende di tutti i 28 paesi europei devono mostrare dinamicità ed una forte capacità di crescita di fatturato nell’arco di tre anni, superando in modo netto le altre aziende delle loro nazioni.

Colfiorito, azienda leader in Italia nel mercato legumi secchi, cereali e semi, quest’anno ha ricevuto una menzione speciale, ricevendo il premio alla cerimonia di presentazione tenutasi al Parlamento Europeo di Bruxelles e meritando una pagina appositamente dedicata nel report pubblicato ogni anno.

Il report evidenzia il ruolo fondamentale delle piccole e medie imprese non quotate per la crescita economica europea, l'innovazione e la creazione di nuovi posti di lavoro. Le Pmi italiane selezionate sono state 110.

La cerimonia è stata coordinata da Nikhil Rathi, Amministratore delegato di London Stock Exchange, che con il suo team ha diretto una tavola rotonda con Jyrki Katainen, il Vice-Presidente della Commissione Europea per la Crescita, gli Investimenti e la Competitività, Rick Watson, Direttore Generale dell’Associazione per i Mercati Finanziari Europei, dieci parlamentari europei presieduti da Ramon Tremosa, coordinatore del comitato per gli affari economici e finanziari, e i rappresentanti delle più importanti aziende incluse nel report.

A rappresentare l’azienda a Bruxelles è volato Alessio Miliani, il Direttore Generale e Michele Santilocchi, Responsabile Marketing. “Il potenziale economico delle imprese Europee che crescono più rapidamente diventa chiaro nel nostro “1000 Aziende che Ispirano l’Europa”. – dichiara Nikhil Rathi – Il report mostra che le PMI ad alto tasso di crescita sono quelle che innovano, che creano lavoro e che guidano la crescita economica. Hanno il potenziale di trasformare l’economia europea e di dare alle prossime generazioni di giovani il futuro che si meritano”.