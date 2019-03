Auto elettriche, inaugurato la colonnina di ricarica più veloce di sempre: il "pieno" in un'ora

Nella sede di Consauto - in via Calzoni 13 a Sant'Andrea delle Fratte - è stata inaugurata la nuova colonnina (la prima privata) per la ricarica di auto elettriche, accessibile a tutti. La stazione di ricarica sarà aperta 24 ore al giorno e fornirà ricariche con una colonnina che eroga 22 kw; questo vuol dire che il tempo di ricarica per una vettura media sarà di circa 60 minuti. La colonnina è quanto di più tecnologico e innovativo c’è sul mercato, in quanto è stata progettata per un facile utilizzo da parte dell’utente. La procedura di accesso sarà: scaricare un app denominata Spot Link; recarsi presso la colonnina e quindi ricaricare; per il pagamento è sufficiente una Carta di Credito.

La colonnina è geolocalizzata e quindi facilmente rintracciabile sulle mappe interattive; l’utente può interrogarla e ricevere informazioni come ad esempio se è impegnata o libera. Il Costo della ricarica sarà molto più economico di quelle già presenti sul territorio Perugino e questo renderà competitivo il costo del “carburante” anche nei confronti del GPL e del metano. La colonnina è stata fornita dalla ditta Emotion una startup Umbra nata nel 2014 con sede in Deruta che produce integralmente tutte le tipologie delle stazioni di ricarica e che ha installazioni in tutto il territorio nazionale.