Come ti reinvento l'attività ai tempi del coronavirus da trattoria a mini market: dai livieti, ai piatti veloci al vino

L'emergenza sanitaria da Covid-19 e la crisi economica, con molte attività commerciali costrette a rimanere chiuse, ci stanno trasformando. Inevitabilmente, in tanti si sono concentrati sulla consegna a domicilio dei propri beni, e Perugia Today ha offerto la possibilità di promuovere la propria attività sulle nostre pagine per sostenere queste imprese locali che hanno visto stravolto il proprio lavoro.

In questa situazione, certamente ne esce "meglio" chi si sa rinventare e riconvertire... insomma, come sempre sopravvive chi si adatta.

Ecco che allora i proprietari della trattoria folignate "dei Cuccugnai" si sono organizzati per puntare tutto sui prodotti in vendita nel loro mini market di via Garbaldi 53/55, aperto dalle 8.30 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00. Qui, insieme all'enoteca, il punto di forza sono i ricercatissimi lievito, farina, zucchero e latte e anche i piatti pronti da fare al microonde o in padella (primi e secondi). Una vera chicca per quanti non amano o non possono stare troppo tempo davanti ai fornelli.

Inoltre lo staff dei Cuccagnai sta predisponendo la consegna a domicilio i piatti pronti già cucinati e caldi da consumare al volo, a casa propria: basta chiamare al numero 339 3064770.

In questo modo, la piccola impresa di Foligno cerca di continuare a offrire i propri prodotti agli abituali clienti, ma anche a quanti - nel quartiere di via Garbaldi - sono a casa per la quarantena.

Dovremo ripartire così, con la fantasia tipica del popolo italiano, dalle piccole cose possibili... solo in questo modo #tuttoandràbene!