Nomine & Poltrone - Eletto il presidente dell'Ente che promuove le nostre eccellenze umbre: "Ecco il mio obiettivo"

Avelio Burini è stato eletto presidente alla guida della Strada dei vini del Cantico a distanza di 9 anni dalla sua precedente esperienza. Dopo il presidente uscente Sergio Falaluna, la guida dell’Associazione, tra i più importanti enti di promozione enoturistica ed enogastronomica del territorio umbro, è quindi tornata nelle mani di Avelio Burini che ora proseguirà il percorso di promozione dei soci (oltre 150 realtà tra cantine, frantoi, aziende agricole, ristoranti, osterie, botteghe artigiane e strutture ricettive come agriturismi, hotel, residenze d’epoca, resort), delle eccellenze del territorio ed aumentando anche la visibilità del comparto enoturistico dei 13 Comuni che la Strada dei Vini del Cantico rappresenta.

“Ho accettato il ritorno alla presidenza della Strada dei vini del Cantino con tanto entusiasmo perché sollecitato da soci privati e amministratori pubblici. Spero di non deludere le aspettative”- spiega Avelio Burini, ch riprende così il percorso lasciato nove anni fa, guardando al passato ma soprattutto al futuro: “L’Associazione ha grandi potenzialità da mettere a disposizione dei propri soci e per dare loro risposte, con servizi che puntano a migliorare lo sviluppo turistico del territorio, integrando patrimonio culturale, bellezze paesaggistiche e prodotti enogastronomici. Un territorio poi che può contare sui due comuni con più presenze turistiche della regione, Perugia e Assisi”.

Molte, quindi, le iniziative che la Strada dei Vini del Cantico, presieduta ora da Burini, ha intenzione di portare ancora avanti per promuovere la sua prestigiosa produzione enologica, fatta di una Docg (Torgiano Rosso Riserva) e cinque Doc (Assisi, Torgiano, Colli Martani, Colli Perugini, Todi), e per sviluppare l’enoturismo, con la partecipazione a workshop e fiere (sia turistiche che strettamente dedicate all'enogastronomia) in Italia e all'estero, anche di concerto con le Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria.

Una ricchezza, in generale quella delle Strade del Vino e dell'Olio dell'Umbria, che per il neopresidente non va dispersa: “Mi auguro che la Regione Umbria anche in futuro tenga conto di quello che rappresentano queste realtà e quali livelli di eccellenza e di utilità per il territorio regionale, anche dal punto di vista economico, possono toccare”. “Il mio obiettivo principale sarà quello di rivitalizzare l'Associazione, ma soprattutto, far riscoprire il senso di appartenenza a tutti i soci”.