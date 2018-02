Assisi, oltre 650 mila euro per anziani non autosufficienti, disabili e famiglie

Hanno ad oggetto la promozione e la tutela di anziani, persone con disabilità e famiglie i bandi emanati dal Comune di Assisi, come capofila della zona sociale 3, rivolti a tutti i cittadini residenti nei comuni della zona (Assisi, Bastia, Bettona, Cannara, Valfabbrica). “Si tratta - spiega l’Assessore ai Servizi Sociali del Comune di Assisi Simone Pettirossi - dopportunità di aiuto destinate a vari scopi. Promuovere la vita indipendente in favore di persone con disabilità; realizzare progetti di domiciliarità per anziani non autosufficienti; conciliare i tempi di vita e lavoro delle famiglie. Invito tutti i cittadini che ne abbiano i requisiti - afferma Pettirossi - a fare domanda per ottenere i benefici dei 4 avvisi, visto che le risorse sono significative, ammontando complessivamente a 659.109 euro”. La documentazione è scaricabile dal portale del Comune di Assisi.

1) Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “vita indipendente” a

favore delle persone con disabilita. Finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali DDG

21 ottobre 2014 n. 182.

85.000 €

LINK: http://www.comuneassisi.gov.it/2018/01/11/avviso-pubblico- di-selezione- per-la- realizzazione-di-

progetti-personali- per-la- vita-indipendente- a-favore- delle-persone- con-disabilita- finanziato-dal-

ministero-del- lavoro-e- delle-po/

2) Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti personali per la “vita indipendente” a

favore delle persone con disabilità. [Finanziato dal POR FSE 2014-2020]

170.263 €

LINK: http://www.comuneassisi.gov.it/2018/01/11/avviso-pubblico- di-selezione- per-la- realizzazione-di-

progetti-personali- per-la- vita-indipendente- a-favore- delle-persone- con-disabilita/

3) Avviso pubblico di selezione per la realizzazione di progetti di “domiciliarità per anziani non

autosufficienti e per la riduzione della residenzialità. [Finanziato dal POR FSE 2014-2020]

199.166 €

LINK: http://www.comuneassisi.gov.it/2018/01/11/avviso-pubblico- di-selezione- per-la- realizzazione-di-

progetti-di- domiciliarita-per- anziani-non- autosufficienti-e- per-la- riduzione-della- residenzialita/

4) Avviso pubblico “Family Help”: buoni servizio per prestazioni individuali di lavoro a domicilio per

finalità di conciliazione di tempi di vita e di lavoro di persone e famiglie. [Finanziato dal POR FSE

2014-2020]