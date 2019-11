Appartamenti, locali e garage messi all'asta dallo Stato: ecco le offerte a Perugia. Casa di 170 mq2 a 260mila euro

Invimit Sgr, società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha messo in vendita anche a Terni e Perugia, oltre che nel resto del Paese, appartamenti, locali, garage. Il tutto tramite asta pubblica. Dal sito - www.invimit.it - è possibile scaricare tutta la documentazione per le unità immobiliari frazionate ed è stata attivata una casella di posta elettronica vendite@invimit.it a cui è possibile richiedere direttamente alla SGR la documentazione relativa agli immobili cielo – terra. L’account di posta, infatti, è gestito direttamente da Invimit al fine di fornire le informazioni in maniera accurata e seguire i potenziali investitori durante tutto l’iter di valutazione dell’acquisto.

Le altre città coinvolte ad oggi nella vendita sono Roma, Milano, Sabaudia, Firenze, Pisa, Bologna, Trieste, Tarvisio, Perugia, Como, Padova, Terni, Vercelli, Lecce, Livorno. "I soggetti interessati - scrivono dall'immobiliare del Tesoro - dopo aver visionato la scheda dell’immobile disponibile online, potranno scaricare planimetrie e visure catastali direttamente dal sito se unità frazionate o potranno richiedere informazioni inerenti gli immobili cielo – terra all’indirizzo vendite@invimit.it. E’ possibile, inoltre, prenotare una visita dell’immobile di interesse sia contattando il numero verde 800 190 569, sia compilando il form, accessibile dal sito cliccando sul box “informazioni”.

Ecco l'elenco: sede di proprietà dell'Inps a Terni in via Camporeali 5, superfichie 2.485 mq, base d'asta di 2.547.600 euro, offerte entro il 13/12/2019 delle ore 18.00

2) Perugia Via Cacciatori delle Alpi, 11-21 - Autorimessa metri quadri 46,32 - base d'asta 26.200, offerte entro il 16.12.2019 - ore 11.30

3) Perugia Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Autorimessa 25 metri quadri - base d'asta 13.200 - offerte entro il 16.12.2019 - ore 11.30

4) Perugia Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Autorimessa 92,52 metri quadri - base d'asta 72.500 - offerte entro il 16.12.2019 - ore 11.30

5) Perugia Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Autorimessa 213 metri quadri - base d'asta 183mila - offerte entro il 16.12.2019 - ore 11.30

6) Perugia Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento 419,54 metri quadri - base d'asta 558.000 - 16.12.2019 - ore 11.30

7) Perugia Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento 165,34 metri quadri - base d'asta 281.000 - 16.12.2019 - ore 11.30

8) Perugia Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento 171,57 metri quadri - base d'asta 266.000 - 16.12.2019 - ore 11.30

9) Perugia Via Cacciatori delle Alpi,11-21 Appartamento 230,35 metri quadri - base d'asta 356.000 - 16.12.2019 - ore 11.30