Made in Umbria che spacca! La sicurezza per la festa del 4 luglio Usa gestita da un App perugina

L’Umbra l’azienda che supporterà la città di Independence in Oregon (Usa) durante la commemorazione del 4 luglio, la festa nazionale americana che celebra la storia e le istituzioni degli Stati Uniti. Si chiama Teamdev, giovane software house di Perugia che fornirà all’Amministrazione della cittadina a stelle e strisce un’App per gestire con efficienza e in sicurezza il grande evento.

SituationRoom, un’App per eventi sicuri

Con un sistema innovativo che raccoglie e gestisce in tempo reale dati digitali provenienti da archivi pubblici, social network, Internet of Things e immagini video, la Web Application “WiseTown - Situation Room” ideata dall’azienda di Perugia, permetterà all’Amministrazione pubblica della città di tenere sotto stretto controllo ogni aspetto sensibile della manifestazione, con particolare riferimento a comunicazione, viabilità e sicurezza. Nello specifico, l’App mette in rete la macchina istituzionale e i cittadini, fornendo agli organizzatori un efficace strumento per tenere costantemente monitorati eventi e manifestazioni. Così, nel caso in cui si verifichino disordini o incidenti, le forze dell’ordine possono intervenire tempestivamente e deviare il traffico. Al tempo stesso, i cittadini collegati hanno la possibilità di segnalare problemi alle autorità e ricevere indicazioni per evitare disagi.

L’ecosistema Wise Town e le altre App - SituationRoom è solo una delle App che fanno parte della piattaforma Wise Town. Progettata dall’azienda perugina per supportare le Smart City che intendono avvalersi delle più moderne tecnologie digitali, raccoglie e interpreta dati per mettere in collegamento Amministrazioni pubbliche e cittadini. Uno strumento innovativo per migliorare la pianificazione urbana, informare la popolazione su progetti pubblici o iniziative culturali, segnalare problemi e disservizi, gestire in modo efficace e tempestivo le emergenze, facilitare l’accesso ai servizi turistici e molto altro.

Oltre a SituationRoom, la suite Wise Town comprende anche altre app: GeoAnalytics, che integra dati raccolti da sensori IoT (Internet of Things) e social network per aiutare la pianificazione delle strategie di intervento in città; CrowdPlanning, con cui i Comuni possono divulgare in modo diretto ai cittadini informazioni sugli eventi o su progetti e lavori pubblici; IssueManager, che consente al cittadino di effettuare segnalazioni permettendo al Comune di attribuirle agli uffici competenti. A queste si aggiungono le piattaforme extra GoodSharing e Tripstories, per gestire il libero scambio di beni tra cittadini (abiti, strumenti di lavoro, giocattoli, elettronica) e promuovere percorsi turistici all’interno delle città.