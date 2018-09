Nuove aperture a Perugia: "Uniamo l'eccellenza, la tradizione napoletana e lo street food"

Nuove aperture a Perugia. La pizzeria Johnny Take Uè ha aperto i battenti al polo di Monteluce, in piazza Cecilia Coppoli 11. "E' un’idea di business che trae ispirazione dalle nuove frontiere che stanno rivoluzionando il mercato gastronomico, unendo la tradizione napoletana allo street-food - spiegano dalla pizzeria - . L'ideatore, Giovanni Della Corte, insieme a Salvatore Trinchillo e Oreste D'Angelo, ha scelto di aprire a Perugia".



E ancora: "L'eccellenza non è solo nel marchio, ma anche nei prodotti e nelle materie prime in uso: dagli oli della penisola sorrentina ai pomodorini del piennolo del Vesuvio, dalla pasta "di martino" di Gragnano (città della pasta) alla mozzarella di bufala fornita dal caseificio Euroiovine direttamente dal casertano".

E le "pizze sono sfornate dai pizzaioli formati nella scuola partenopea del Johnny Take Ue del corso Vittorio Emanuele a Napoli. Lo chef sempre pronto a deliziare i palati dei clienti con gli ormai famosissimi "cuoppi" di frittura napoletana, o con quelli di frittura di mare, dalle parmigiane alle frittatine di pasta. Tutto cucinato al momento e curaro nei minimi dettagli. Pesce sempre fresco fa si che il menù del pescato cambi ogni giorno". E "siamo pronti a nuove aperture in Umbria".