Azienda umbra lancia un nuovo prodotto per i nostri amici a 4 zampe: ecco i “corn flakes” per animali

Primavera e Pasqua di buon auspicio per Giardini Spa che lancia i “corn flakes” per animali. La nuova gamma si chiamerà “Golden” e non prevede solo il mais, come per i famosi fiocchi da mangiare con il latte, ma anche altri cereali a seconda dei gusti dell’allevatore e dei suoi animali.

Giardini Spa è un’azienda di produzione di mangimi con stabilimenti a Castiglione del Lago (PG). Fondata nel 1952, opera prevalentemente in Italia. Con un fatturato di 15 milioni di euro e 50 addetti, ha recentemente avviato un grande impianto fotovoltaico da 260 kW che consente una produzione estremamente sostenibile di mangimi.

I fiocchi per animali potranno essere gustati croccanti oppure essere anch’essi inzuppati preferibilmente nell’acqua. La gamma Golden prende il nome dalla colorazione tipica del prodotto: i cereali fioccati, infatti, dopo la cottura assumono una cromìa incentrata sul giallo con riflessi che ricordano l’oro.La nuova gamma Golden potrà essere apprezzata in anteprima ad Agriumbria dal 6 all’8 aprile prossimi, presso Umbria Fiere a Bastia Umbra, padiglione 8, stand 30.