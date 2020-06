Anas mette 60 milioni sulla E45: pubblicati 12 bandi di gara d’appalto da 5 milioni ciascuno

Un investimento da 60 milioni non è cosa da poco in un momento in cui l'economia, in Umbria come nel resto d'Italia, è in crisi a causa dell'emergenza coronavirus. Soldi messi 'sul piatto' dall'Anas (Gruppo FS italiane), in questi giorni alle prese con i problemi derivati dalla chiusura del viadotto Montoro luingo la Terni-Orte, che ha pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di oggi (venerdì 5 giugno) 12 bandi di gara d’appalto per l’affidamento di lavori di manutenzione programmata sull’itinerario E45 in Umbria, per un investimento complessivo di 60 milioni di euro.

"Gli appalti, del valore di 5 milioni ciascuno, riguardano in particolare interventi di ripristino del corpo stradale sulle strade statali 3bis “Tiberina” e 675 “Umbro Laziale” nelle province di Perugia e Terni - spiega una nota dell'Anas -. I lavori saranno affidati mediante Accordo Quadro di durata quadriennale. Tale procedura consente di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza".

Gli interventi rientrano nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre, avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro. "Le imprese interessate - si legge ancora nella nota - devono consegnare le offerte digitali, secondo le modalità previste dal bando di gara, tramite il Portale Acquisti di ANAS (https://acquisti.stradeanas.it) entro le 12:00 del 13 luglio 2020. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione Fornitori>Bandi di gara".