Althea Formazione srl organizza il corso di qualifica per Assistente di Studio Odontoiatrico

Il corso, in partenza il 14 gennaio per Arezzo e il 24 gennaio per Firenze, offre la possibilità di conseguire la qualifica di ASO, così come previsto dalla vigente normativa nazionale.

Il corso è pensato per coloro che vogliono trovare nuovi sbocchi professionali e o per coloro che, non raggiungendo le 36 mensilità previste dal decreto, devono regolarizzare la propria posizione all’interno dello studio.

Il percorso della durata di 700 ore, è strutturato in 250 ore di lezione in aula ( con frequenza bisettimanale) 50 ore di FAD e 400 ore di stage da effettuarsi all’interno di uno studio odontoiatrico.

I corsi sono a numero chiuso ( per un massimo di 25 candidati) e chiuderanno le iscrizioni il giorno 19 dicembre.

Per maggiori informazioni contattate pure: info@altheaformazione.it 05751743006 oppure www.altheaformazione.it .