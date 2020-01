L'allarme di Confartigianato Perugia: "Aumenta la pressione fiscale: così ci affossano"

Tasse e burocrazia. Questo continua a essere l'incubo delle imprese anche in Umbria come nel resto d'Italia. E a lanciare un grido di allarme è Stelvio Gauzzi: “L’esame dei recenti dati relativi al bilancio pubblico diffusi dall’Istat - afferma il segretario di Confartigianato Imprese Perugia - conferma l’elevato livello della pressione fiscale, associato ad una bassa crescita dell’economia italiana. Nella media degli ultimi quattro trimestri (quarto trimestre 2018-terzo trimestre 2019, ndr) il prelievo fiscale sale dell’1,6% su base annua mentre, nello stesso periodo, il Pil nominale sale dello 0,9%”. Un trend, in linea con quello regionale umbro, che penalizza in particolare i territori che per criticità contingenti (come le aree terremotate) o difficoltà strutturali (problema che riguarda anche l’Umbria) si trovano in maggiori difficoltà.

“A seguito di tali andamenti - prosegue Gauzzi - la pressione fiscale si mantiene al 42,1% del Pil, in linea con il trimestre precedente, ma in salita di 0,3 punti rispetto al 41,8% rilevato un anno prima”. Nel mirino finisce anche l'ultima Legge di bilancio che secondo Confartigianato ha delineato una prospettiva di politica fiscale insoddisfacente per il mondo delle imprese che devono fare i conti anche con la complessità delle pratiche e delle incombenze a loro carico. “Anche la burocrazia fiscale - evidenzia a questo proposito Gauzzi - rimane un fardello pesante per le imprese italiane. Secondo l’ultima rilevazione della Banca Mondiale, l’Italia è al 128° posto nel mondo per pagamento delle imposte, con 238 ore necessarie per pagare le tasse di una impresa tipo, il 50% in più delle 159 ore della media Ocse; si tratta del ranking peggiore tra i dieci ambiti esaminati dalla rilevazione Doing business”.