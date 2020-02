Alla cassa dei punti Coop dell'Umbria si potranno pagare ora anche tasse, rette universitarie e sanità

Ora alle casse della Coop si potranno pagare, oltre ai classici bollettini per le bollette luce, acqua e gas, anche i la maggior parte degli oboli verso la Pubblica Amministrazione semplicemente locale e nazionale. Tutto questo grazie all’introduzione in tutti i punti vendita del sistema di pagamenti elettronici PagoPA. Quindi è ora possibile saldare alle casse dei punti vendita: tributi, tasse, utenze, rette, quote associative e qualsiasi altro tipo di pagamento verso le Pubbliche Amministrazioni, ma anche verso altri soggetti, come le aziende a partecipazione pubblica, le scuole, le università o le ASL (con l’eccezione dei bolli auto e dei bollettini F23 e F24).

"Il tutto in modo semplice, sicuro, trasparente e con gli stessi costi di commissione già in vigore presso la Cooperativa per il pagamento delle bollette, che prevedono una tariffa estremamente conveniente per i soci coop: solo 80 centesimi": spiegano dai vertici Coop.