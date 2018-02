Rendere l'agricoltura "smart" e a portata di click? Si può: l'idea vincente di un'azienda perugina

Una web - application per gli agricoltori del futuro. E’ stata lanciata la nuova piattaforma gratuita Agricolus Essential progettata da una società umbra e che sfrutta le più moderne tecnologie per raccogliere e analizzare dati sulle coltivazioni. Facile da utilizzare, permette alle imprese dell’agroalimentare di incrementare efficienza e sostenibilità.

Bastano un computer o un tablet. Con un innovativo servizio “plug and play” per l’agricoltura di precisione, coltivare secondo criteri scientifici non è più solo un privilegio delle grandi aziende, ma un’opportunità alla portata di tutti. A progettarlo e metterlo in rete la società umbra Agricolus, che ha concentrato le più moderne tecnologie di supporto decisionale per le imprese dell’agroalimentare in una Web Application facile da utilizzare e totalmente gratuita fino a 10 ettari di utilizzo.

“Una piattaforma per gli agricoltori del futuro, sempre più smart e tecnologici, insoddisfatti di soluzioni troppo complesse e inaccessibili”, dice Antonio Natale, Direttore operativo di Agricolus. “Con un’interfaccia pronta all’uso diamo un supporto strategico alle decisioni, dal trattore al device, dal satellite al campo. Così, l’agricoltore è in grado di concentrarsi esclusivamente sui processi agronomici, incrementando l’efficienza e la sostenibilità del proprio lavoro”.

L’azienda, con sede a Perugia, è stata fondata nel 2008 da un team di agronomi, sviluppatori informatici, tecnici Gis e data scientist. Agricolus è stata una delle aziende italiane invitate a partecipare al CES - Global State of Innovation 2018 di Las Vegas, la più importante fiera sull'Hi-Tech a livello internazionale che si è svolta lo scorso gennaio negli Stati Uniti.