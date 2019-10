Una struttura e un sito per assecondare le esigenze di flessibilità delle imprese si ricorre alle agenzie per il lavoro

“Somministrazione lavoro srl non è la solita agenzia per il lavoro, in quanto alle capacità in risorse umane, business coach, ricerca e selezione del personale e gli strumenti innovativi utilizzati, unisce anche solide competenze giuslavoristiche, grazie alla sinergia con lo studio Girolmoni, storica società di consulenza del lavoro che opera nel territorio umbro da oltre 50 anni”.

A dirlo è Giulia Rosi, direttore generale dell’agenzia, la prima con sede legale in Umbria. Nel corso degli anni il mondo del lavoro è profondamente cambiato. La globalizzazione dei mercati e le esigenze delle imprese di competere in un mercato sempre più competitivo hanno reso necessaria una rivisitazione dell’organizzazione della produzione e, di conseguenza, anche del lavoro. “Uno degli strumenti per assecondare le esigenze di flessibilità delle imprese è proprio l’agenzia per il lavoro – sottolinea Rosi – che porta vantaggi sia per i candidati che per le aziende utilizzatrici”.

I candidati che ricorrono ai servizi di una società di somministrazione hanno la possibilità di usufruire e di seguire corsi totalmente gratuiti di formazione e perfezionamento delle competenze. “A questi si accompagnano anche procedure di orientamento – continua Giulia Rosi – per indirizzare il candidato verso i nuovi trend del mercato del lavoro ed individuare le figure professionali più richieste, nell’opportunità di ricevere assistenza, sostegno e guida nella fase di selezione e dei colloqui, proposte di lavoro tagliate su misura per la propria esperienza e competenza, anche in base al proprio percorso di studi, stessi diritti dei lavoratori diretti dell’azienda, cui possono aggiungersi benefits previsti dall’azienda”.

“Il vantaggio per le aziende utilizzatrici nel reperire personale attraverso una società di somministrazione, invece, permette di vagliare migliaia di profili professionali in brevissimo tempo – dichiara ancora Giulia Rosi –, fino a trovare il soggetto giusto. Cosa che non potrebbe fare un ufficio del personale interno, a meno di non svenarsi economicamente e di non investire tempistiche molto lunghe. Infine, tutte le pratiche burocratiche e quelli che vengono considerati dei costi del lavoro, come contributi, previdenza, assicurazioni, tasse, sono completamente esternalizzati, a carico dell’agenzia del lavoro, cui il lavoratore è legato formalmente ed ex contractu”.

“La nostra forza – conclude Roberto Girolmoni, consulente del lavoro – sta proprio nella conoscenza del territorio e del suo mercato che ci permette di offrire delle soluzioni su misura a chi necessita manodopera e a chi invece ha bisogno di trovare un’occupazione, nel pieno rispetto della legge e dei contratti collettivi (tempo determinato, tempo indeterminato, staff leasing)”. Attivo il sito www.somministrazionelavoro.com.