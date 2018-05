Bilancio, le farmacie comunali sono un doppio tesoro: ricavi in crescita, più sconti su farmaci e servizi

Le farmacie comunali (Afas) continuano a crescere sia a livello di servizi che come utili. Nonostante le difficoltà congiunturali (crisi economica e modifiche normative intervenute nel settore) e gli importanti sconti applicati ai cittadini, Afas chiude il 2017 con un utile complessivo (gestione propria e per conto) di oltre 562mila euro, di cui 472mila dalla gestione propria delle farmacie del Comune di Perugia.

Dall’analisi dei numeri c'è la conferma del netto miglioramento del risultato di gestione rispetto al 2016: più 25mila euro (+5,7%). "Tale valore è imputabile - si legge nella relazione - all’incremento del valore della produzione (+484mila euro rispetto al 2016) determinato a sua volta dall’aumento del fatturato (+557mila euro rispetto al 2016). Anche la gestione finanziaria è migliorata rispetto all’anno precedente (+8.900 euro) con conseguenti effetti positivi aggiuntivi sul risultato ante imposte, risultato che nell’esercizio 2017 è stato pari ad euro 676mila circa con un incremento di 76mila euro rispetto al 2016".

Il risultato netto d’esercizio ha però subito un incremento in valore assoluto minore a causa dell’effetto riduttivo determinato dall’incremento delle imposte passate da 152mila a 203mila euro. Il risultato economico è frutto non solo dell’ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse ma anche di una nuova visione e gestione manageriale dell’azienda iniziata ormai dal 2013. La gestione consolidata chiude il 2017 con un risultato ante imposte di 809mila euro. L'afas ha erogato al comune per la cessione del ramo d'azienda qualcosa come 860mila euro.