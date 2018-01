Aeroporto, il volo Perugia-Francoforte pronto a partire: la super offerta scade tra tre giorni

Partenza il 27 marzo dall’aeroporto San Francesco di Perugia. Voli il martedì e il sabato. La tratta Perugia-Francoforte targata Ryanair è pronta a partire. E “per festeggiare la collaborazione con l’Umbria – recita il comunicato della Sase, la società gestisce l’aeroporto – Ryanair ha messo in vendita posti sulla rotta Perugia-Francoforte a partire da soli 12,99 euro per viaggiare ad aprile e disponibile per la prenotazione su Ryanair.com fino alla mezzanotte di venerdì 2 febbraio”. Insomma, conto alla rovescia per la caccia all’affare. L'operazione, secondo le stime della Sase e di Ryanair, porterà qualcosa come 15mila passeggeri in più. E già che siamo nei numeri, il direttore di Svilupumbria, Mauro Agostini, precisa che "il 2017 è il primo anno in cui la Sase raggiunge il pareggio di bilancio".

Intanto, l'ipotesi Madrid, ventilata a più riprese, anche dall'assessore regionale Paparelli, sembra tramontare. Il dirigente di Ryanair John Alborante ha spiegato di "lavorare per il piano operativo per il prossimo inverno" e che "un mercato interessante è quello verso l'Est dell'Europa, non l'Ovest". Fine della storia? Mai dire mai.