Aeroporto, volo Ryanair Perugia-Malta confermato per tutto l'inverno

Riconfermato anche per l'inverno. Il volo Ryanair Perugia-Malta dall’aeroporto internazionale dell’Umbria ci sarà anche durante la stagione invernale 2019-2020.

E la Sase, la società che gestisce il San Francesco, parla di "dato straordinario, fino al 12 settembre, con 15341 passeggieri con 92 voli per una media di 88.2% di carico a bordo di ogni volo". In breve, e con parole della Sase, "un successo".

Per il direttore dell’Aeroporto di Perugia Umberto Solimeno "Malta risulta la destinazione che ha avuto il fattore di carico più alto rispetto alle altre rotte dal nostro scalo, con oltre 85% sul primo mese di apertura confrontato con altre destinazioni nel primo mese di lancio". Per Claude Zammit Trevisan, direttore per l’Italia dell’ente del turismo di Malta, "Ci sono tanti eventi d’inverno a Malta. Una destinazione a 360’. Malta punta sugli eventi per far scoprire il suo territorio tra le sue bellezze naturali e quelle storico culturali".

I voli saranno tutti i venerdì e i lunedì. Ecco gli orari: Perugia-Malta 14.30-16.10 Lunedi; Malta-Perugia 12.25-14.05, Perugia-Malta 15.25-17.05 Lunedi; Malta-Perugia 13.20-15.00.