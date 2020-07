All'aeroporto dell'Umbria arrivati 110 lavoratori per il settore tabacchi. Coldiretti: "La sanatoria per le esigenze delle aziende non basta..."

Sono 110 i lavoratori provenienti dal Marocco arrivati, con un volo speciale, all'aeroporto dell'Umbria per ritornare a lavorare nelle aziende agricole umbre, in particolar modo nel settore del tabacco. Personale che era rimasto bloccato a causa del coronavirus, ma che da molti anni opera a livello stagionale con il mondo agricolo umbro. La Coldiretti Umbria ha organizzato l’arrivo del volo charter ma fondamentale è stata la collaborazione con l'Ambasciata italiana a Rabat - come ha ribadito il presidente regionale Albano Agabiti: "nella nostra regione questa task force di cittadini marocchini collaborerà principalmente nelle aziende tabacchicole e ortofrutticole".

"Si tratta di lavoratori esperti che non hanno bisogno di formare - ha spiegato Stefano Magnanini produttore di tabacco di Marsciano - perché conoscono perfettamente sia l’organizzazione aziendale che gli strumenti di lavoro. Oltre che per un legame di amicizia e fiducia che ci lega a loro, auspicavamo un veloce ritorno in quanto il loro “saper fare” ci consente di eseguire i lavori in campagna con personale affidabile e competente".

L’apertura delle frontiere ai lavoratori extracomunitari, secondo coldiretti, avviene a poco più di due settimane dal via libera ai circa 150 mila stagionali comunitari regolari e conferma che la domanda di lavoro nei campi non può essere soddisfatta dalla sola regolarizzazione prevista per decreto perché sono sempre più necessarie esperienza, professionalità e specializzazione per un mestiere che non si può improvvisare. La regolarizzazione quindi non è finalizzata certamente, come detto, a scopo economico come dimostrano i numeri. Il progetto è più ampio quello del Governo e va incidere sul fenomeno della clandestinità extra esigenze del mondo agricolo.

Tanto è vero che Coldiretti cerca personale esperto, punta su formazione e chiede una radicale semplificazione del voucher “agricolo” che possa ridurre la burocrazia e consentire anche a percettori di ammortizzatori sociali, studenti e pensionati italiani lo svolgimento dei lavori nelle campagne in un momento in cui scuole, università e molte attività economiche sono rallentate e tanti lavoratori sono in cassa integrazione. Infatti sono molte le domande degli italiani e degli umbri che vogliono lavorare in agricoltura, anche da stagionali, ma spesso si scontrano contro burocrazia e mancati incentivi alla formazione professionale.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Da aprile è attiva la banca dati “Jobincountry”, la piattaforma di intermediazione della manodopera della Coldiretti estesa a tutta la Penisola, autorizzata dal Ministero del Lavoro che offre a imprese e lavoratori un luogo di incontro, prima virtuale on line e poi sul campo. L’obiettivo - spiega Mario Rossi direttore Coldiretti Umbria - è quello di mettere in contatto nei singoli territori i bisogni delle aziende agricole in cerca di manodopera con quelli dei cittadini che aspirino a nuove opportunità di inserimento lavorativo, in un quadro di assoluta trasparenza e legalità. Vanno infatti specificate mansioni, luogo e periodo di lavoro ma anche disponibilità e competenze specifiche in un settore dove è sempre più rilevante la richiesta di professionalità.