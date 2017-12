Una buona notizia per l'aerporto dell'Umbria: l'Unione Europea lo promuove

Una buona notizia per l'aerporto dell'Umbria: la Sase - società che gestisce la struttura - ha comunicato ufficialmente che il 29 dicembre si è concluso positivamente l’iter per il rilascio del “Certificato di Aeroporto” da parte dell’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile (ENAC), ai sensi del Regolamento UE 139/2014.

Con l’entrata in vigore del Regolamento europeo, nel 2014, Enac ha avviato l’iter di conversione delle certificazioni per i principali aeroporti italiani, verificando il pieno rispetto delle infrastrutture e dell’organizzazione rispetto ai requisiti derivanti della nuova normativa.

"Il documento - ribadisce la Sase - attesta quindi la conversione della certificazione aeroportuale dalle norme nazionali a quelle comunitarie, certifica l’alto standard operativo dell’aeroporto di Perugia e la conformità delle infrastrutture e dell’organizzazione aeroportuale ed operativa del gestore ai requisiti richiesti dalle normative europee".