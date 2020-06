Fase 3, aeroporto di Perugia: "Confermati i voli per Tirana, Catania, Londra e Bruxelles"

L'aeroporto di Perugia riparte giovedì 18 giugno, con il volo Perugia-Tirana. Poi il 21 giugno decollerà il volo Perugia-Catania. E a luglio saranno riattivate le linee per Bruxelles e Londra. E' quanto spiegato dalla Sase, la società che gestisce l'aeroporto San Francesco d'Assisi a PerugiaToday in merito al decreto del Ministero dei Trasporti per la Fase 3.

La richiesta per entrare nell'elenco degli scali abilitati al traffico commerciale non è stata fatta per assenza di voli, ma nei prossimi giorni, fanno trapelare dalla Sase, l'autorizzazione arriverà perché i voli per Tirana e Catania sono stati già programmati.

La chiave di volta è nel comma 4 del decreto: "L’Ente nazionale per l’aviazione civile, può sulla base delle ulteriori esigenze di trasporto aereo, previo parere conforme del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, modificare e integrare l’elenco di cui al precedente comma 2". Cioè l'elenco degli scali aperti al traffico commerciale: Alghero, Ancona, Bari, Bergamo – Orio al Serio, Bologna, Brindisi, Cagliari, Catania, Firenze – Peretola, Genova, Lamezia Terme, Lampedusa, Milano Malpensa, Napoli Capodichino, Olbia, Palermo, Pantelleria, Parma, Pescara, Pisa, Roma Ciampino, Roma Fiumicino, Torino, Venezia Tessera e Verona Villafranca.

La nota ufficiale dell'aeroporto di Perugia - "Il giorno 18 giugno da Tirana in Albania è previsto il primo volo dopo questa lunga chiusura a seguito della pandemia che ha fermato tutto il mondo del trasporto aereo. L’aeroporto di Perugia pur essendo stato operativo ed aperto dal 25 maggio ai soli voli di aviazione generale e scuola volo ora si appresta ad accogliere il traffico ed i collegamenti nazionali ed europei".

E ancora: "Si aggiunge ai 25 aeroporti italiani aperti ed operativi anche lo scalo Umbro. Oltre ai voli già annunciati da e per Catania, Londra e Bruxelles sono stati confermati i due voli settimanali dall’Albania ogni giovedì e la domenica. Le novità di queste ore sono invece l’inaugurazione del primo volo da e per Rotterdam che partirà il giorno 4 luglio. La Transavia, compagnia low cost del gruppo AirFrance-KLM, ha annunciato la conferma delle due frequenze settimanali il sabato e martedì fino alla fine di ottobre 2020".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L’altro annuncio "è che dal 21 luglio si aggiungerà il terzo volo settimanale da Tirana ogni martedì operato da Albawings in codeshare con BluPanorama. Questo il quadro iniziale dei voli che si prevedono, anche se in agosto potrebbe aggiungersi qualche altro volo che era in programma e che è stato interrotto per il Covid-19".