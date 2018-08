Aeroporto dell'Umbria, prime mosse per il rilancio: all'asta 4 box in affitto per nuovi negozi, ecco i costi e come fare

L'aeroporto dell'Umbria va verso il rilancio su tre fronti almeno nelle intenzioni della Sase e della Regione: si cercano nuove compagnie per aggiungere delle rotte e delle mete nuove, redigere un piano marketing territoriale e la crescita e far crescere la zona commerciale, quello dello shopping. E proprio quest'ultimo tassello può essere una grande opportunità per aziende e associazioni di imprese di casa nostra. Sono stati messi all'asta ben 4 spazi commerciali che vanno dai 20 ai 25 metri quadri. Il prezzo di partenza oscilla tra i 3mila e i 3750 euro, che al mese fanno da un minimo di 250 euro ad un massimo di 310 euro. Chiunque volesse aprire un'attività all'aeroporto potrà inviare una proposta economica entro le 13 dell'11 settembre. Per l'affidamento varrà il criterio dell'orfferta economica più alta, ovviamente in busta chiusa.