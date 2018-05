Estate 2018, la programmazione dell'aeroporto al via: stabiliti i costi per Barcellona e Bucarest

Dopo l'annunciato accordo tra l'Aeroporto dell'Umbria e la società di volo romena Cobrex per l'estate 2018, si erano perse le tracce di quei voli promessi che avevano rifatto ri-accendere la speranza dopo l'esperienza di Rynair. Qualcosa invece si sta muovendo e nei prossimi giorni si potrebbero già prenotare il volo desiderato. Dall'aeroporto fanno sapere - secondo quanto raccolto da Perugiatoday.it da fonti non ufficiali - che dalla prossima settimana dovrebbe scattare la corsa al biglietto.

Al momento l'offerta di Cobrex è stata caricata direttamente sul portare dell'aeroporto e si conoscono i primi prezzi: per la tratta Perugia-Bucarest il costo dell'andata è di 130 euro. Mentre per l'aeroporto principale di Barcellona il costo è di 150 euro, sempre solo andata. Gli altri voli previsti sono nazionali: per la Sardegna (Cagliari), per la Sicilia (Trapani) e per il Salento (Brindisi).