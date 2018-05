Aeroporto di Perugia, nuovo volo Ryanair: che fine hanno fatto i biglietti della Cobrex?

Che fine hanno fatto? Ancora nessuna traccia dei biglietti per i voli estivi dall'aeroporto di Perugia annunciati dalla Cobrex. Dovevano essere in vendita da maggio, secondo l'annuncio nel giorno della presentazione, ma ancora non se ne hanno tracce: né dal sito della Sase, né da quello della stessa Cobrex, né dai circuiti di vendita. La Sase, in una nota, spiega che "la compagnia aera Cobrex è impegnata ad avviare nuove rotte da Perugia a partire dal 14 giugno prossimo". E allora si torna alla domanda: partiranno tutti i voli annunciati per Barcellona, Bucarest, Trapani, Cagliari e Brindisi? Non resta che attendere.

Intanto, con una nota ufficiale della società che gestisce l'aeroporto di Perugia, arriva l'annuncio dell'apertura della rotta Ryanair Perugia-Bruxelles Charleroi: "Ryanair ha incrementato il collegamento da e per Bruxelles Charleroi (programmato ogni martedì e sabato fino al 27 ottobre) attraverso l’introduzione di una terza frequenza settimanale che sarà operata ogni giovedì dal 28 giugno al 30 agosto prossimo".

Nel frattempo l’Assemblea degli Azionisti della Sase SpA, in seduta plenaria, ha approvato il Bilancio relativo al 2017. Per la prima volta, spiega la società, "è stato registrato un utile di 211.342 euro, dato importante ed unico nella storia dell’azienda e nel panorama dei piccoli aeroporti in Italia ed all’estero. Il bilancio è stato certificato dalla Società di Revisione Ria Grant Thornton".