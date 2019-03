Party esclusivo a Perugia: alla concessionaria Ad Motor oltre 400 persone ad ammirare le nuove Bmw

Se il successo si misura in numeri certamente il party esclusivo organizzato dalla concessionaria Ad Motor di Perugia, venerdì 15 marzo nello showroom di via Pietro Soriano, è stato un trionfo, con oltre 400 persone giunte ad ammirare due automobili ‘cavalli di razza’ della scuderia Bmw, la nuova Z4 roadster e la nuova Serie 3 berlina. Per chi si fosse perso l’incontro con le due regine della festa, ci sarà ancora modo di conoscerle e provarle, sabato 23 e domenica 24 marzo nel porte aperte ospitato in tutte le concessionarie del gruppo Ad Motor, quindi anche nelle sedi di Foligno e Siena.



Le caratteristiche. “La serie Z4 – ha commentato Claudio Rugini, responsabile marketing Ad Motor – è da sempre è un’icona Bmw mentre la Serie 3, arrivata all’ottava generazione, è in assoluto la più venduta della storia del brand, con quasi undici milioni di vetture vendute in tutto il mondo. Attualmente bisogna ammettere che il segmento delle berline è un po' in crisi: tutti vogliono suv o crossover e la serie 3 vuole andare contro questa tendenza. È una berlina dalla sportività accentuatissima, mantiene l’estetica da vera sportiva e la comodità da vera berlina ed è pronta a riconquistare la sua fetta di mercato”.



La Z4. Per quanto riguarda la Z4 c’è molta attesa. “Gli appassionati del marchio – ha spiegato Rugini – aspettavano questa due posti. Siamo tornati alla capote intera, come le vecchie roadster ci hanno insegnato che una cabrio deve essere. Una macchina bilanciatissima con il posto di guida che ha un baricentro totalmente nuovo, quindi è una vera cabrio, una vera roadster ma con una guidabilità eccezionale, che ha in sé la tecnologia delle ultime Serie 7 e X7”.



È il terzo evento che abbiamo fatto nell’arco di pochissimo tempo – ha dichiarato Emanuele Mantovani, socio Ad Motor – e siamo contenti che ci sia stata una grandissima partecipazione. C’è grande fermento in casa Bmw, un’offensiva di nuovi prodotti premium. La serie tre, per esempio, tra poco amplierà la gamma con il lancio della station wagon, bisogna cavalcare l’onda”.

“Il Bmw group – ha aggiunto Rugini – lancerà 18 nuovi modelli, 16 Bmw, una Mini, e una Rolls Royce. Vi invitiamo quindi a seguirci sui nostri profili Facebook e Instagram per conoscere tutte le novità e gli eventi in programma”.