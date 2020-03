Coronavirus, accordo trovato tra Regione e sindacati: oltre 300 assunzioni

Accordo raggiunto tra Regione, guidata dall'assessore Luca Coletto, e i sindacati della Funzione Pubblica di Cgil, Cisl e Uil su stabilizzazioni e nuove assunzioni per la sanità regionale in piena emergenza coronavirus. Saranno per prima cosa confermati i lavoratori che sono ad oggi in prima linea. Prevista l'assunzione di 326 unità. E quindi sono previste anche nuove assunzioni. Da capire se con bandi da indire o più probabile riaprendo le graduatorie esistenti.

Oggi, come concordato, questo impegno è stato formalizzato in una riunione alla quale sono state comunque invitate a partecipare in videoconferenza tutte le organizzazioni sindacali al fine di garantire la massima condivisione del percorsi.

Durante l’incontro di oggi, FPCGIL, FPCISL e UILFPL hanno ribadito con forza "l’assoluta urgenza di affrontare il tema della tutela della salute del personale che sta gestendo in prima linea l’emergenza sanitaria in atto, con particolare riferimento alla fornitura ed alle indicazioni di utilizzo dei dispositivi di protezione individuale". La Regione, invitando le parti ad affrontare un tema alla volta, ha accettato di istituire un tavolo permanente