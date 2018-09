Accordo Liomatic-Acqua Nerea per superare l'incubo terremoto: "Sia da esempio per gli altri"

Accordo stipulato per rilanciarsi dopo il terremoto. Liomatic distribuirà l'acqua Nerea. "Liomatic S.p.A., azienda leader di mercato della distribuzione automatica, - spiega una nota dell'azienda - è orgogliosa di comunicare l’avvenuta partnership con Nerea S.p.A., azienda produttrice di acqua minerale". Un accordo per rinascere dopo il tremendo terremoto del 2016. Come spiegato da Ilaria Caporali, amministratore delegato di Liomatic, "Questo progetto ha 2 mission che collimano perfettamente: offrire un prodotto di qualità al consumatore e aiutare a far rivivere quei territori così duramente colpiti. Anche l’Umbria ha sofferto molto. So cosa significa e credo fermamente nella collaborazione tra imprenditori".

Liomatic, sottolinea la nota dell'azienda, distribuirà Acqua Nerea nei territori in cui la sua presenza è consolidata, mettendo in risalto le caratteristiche organolettiche che più la contraddistinguono: l’Acqua Nerea è infatti tra le acque con più basso contenuto di sodio e di residuo fisso. È un’acqua pura perché priva di inquinamenti ambientali e pertanto idonea al consumo dei neonati e di donne in gravidanza. Nerea S.p.A., è stato spiegato, vive nel cuore del Parco Nazionale dei Monti Sibillini e ne condivide, nel pieno rispetto dell’ambiente, la filosofia protezionistica-ambientale a garanzia della purezza della sua origine.

"Siamo fieri di aver stretto una collaborazione con un’azienda che dal 2016, con temperamento e determinazione, continua a lavorare quotidianamente per offrire un prodotto qualitativamente superiore in un territorio ferito dal terremoto", aggiunge il direttore Operations di Liomatic, Luca Ferraris.

Una partenership che Acqua Nerea accoglie con favore: "Sono felice - specifica Sergio Mandorlini, Responsabile Commerciale di Nerea - che un’Azienda come Liomatic, da sempre attenta al territorio e alle persone, ci abbia scelto per la distribuzione del nostro prodotto. Questo ci permetterà di guardare fuori con più ottimismo ed un sorriso sulle labbra, noi che stiamo lottando in questa zona così profondamente colpita dal sisma. Spero dal profondo del cuore che, questo germoglio che Liomatic ha il merito di aver piantato per prima, possa essere di esempio per altri.”