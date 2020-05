Edilizia e Fase2 | Siglato accordo sindacale per la sicurezza nei piccoli cantieri dell'Umbria

E' stato sottoscritto un accordo tra i sindacati edili della regione dell’Umbria (Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil) e i rappresentanti delle imprese (Ance, Confartigianato e Cna) per dare piena applicazione alle norme di sicurezze previste dal decreto per la fase 2, dopo il blocco per la pandemia.

L’accordo coinvolge anche gli enti bilaterali dell’edilizia ,Cesf di Perugia e Tesef di Terni, (Scule Edili e Cpt), che dovranno operativamente garantire, attraverso gli RLST (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza Territoriali), gli interventi necessari ha garantire la salute dei lavoratori, attraverso la sanificazione, il distanziamento tra lavoratori e l’utilizzo dei Dpi (dispositivi di protezione individuale), ai lavori del comitato potranno, partecipare anche i soggetti istituzionali e le ASL territoriali.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Tutte queste iniziative, ed è questo il senso collettivo dell’accordo, servono a rendere effettivo e praticabile il protocollo sulla sicurezza – spiegano i segretari di Fillea, Filca e Feneal, Augusto Paolucci, Giuliano Bicchieraro, Stefano Paloni - Il significato alto dell’intesa sottoscritta garantisce anche ai lavoratori, dei cantieri edili privati, delle piccole aziende, che sono la maggioranza degli addetti del settore, le stesse tutele delle grandi aziende. Questo è per noi l'unico modo per passare dalla fase 1 alla fase 2, coniugando sicurezza e lavoro, perché il lavoro sicuro è l’unico modo per sconfiggere definitivamente il Coronavirus”.